Bugünkü Trenches Fiyatı

Bugünkü Trenches (TRENCHES) fiyatı $ 0,00001133 olup, son 24 saatte % 61,16 değişim gösterdi. Mevcut TRENCHES / USD dönüşüm oranı TRENCHES başına $ 0,00001133 şeklindedir.

Trenches, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.301,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M TRENCHES şeklindedir. Son 24 saat içinde TRENCHES, $ 0,0000113 (en düşük) ile $ 0,00003107 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00084563 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000113 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRENCHES, son bir saatte -%4,55 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trenches (TRENCHES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.796.393,019746 999.796.393,019746 999.796.393,019746

Şu anki Trenches piyasa değeri $ 11,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRENCHES arzı 999,80M olup, toplam arzı 999796393.019746. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,30K.