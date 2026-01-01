Bugünkü Tri Sigma Fiyatı

Bugünkü Tri Sigma (TRISIG) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,78 değişim gösterdi. Mevcut TRISIG / USD dönüşüm oranı TRISIG başına $ 0 şeklindedir.

Tri Sigma, şu anda piyasa değeri açısından $ 530.459 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M TRISIG şeklindedir. Son 24 saat içinde TRISIG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,094154 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRISIG, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%10,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tri Sigma (TRISIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 530,46K$ 530,46K $ 530,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 530,46K$ 530,46K $ 530,46K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.885.413,06356 999.885.413,06356 999.885.413,06356

Şu anki Tri Sigma piyasa değeri $ 530,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRISIG arzı 999,89M olup, toplam arzı 999885413.06356. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 530,46K.