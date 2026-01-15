Bugünkü TROLLINA Fiyatı

Bugünkü TROLLINA (TROLLINA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 34,96 değişim gösterdi. Mevcut TROLLINA / USD dönüşüm oranı TROLLINA başına $ 0 şeklindedir.

TROLLINA, şu anda piyasa değeri açısından $ 59.731 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M TROLLINA şeklindedir. Son 24 saat içinde TROLLINA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TROLLINA, son bir saatte +%10,39 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TROLLINA (TROLLINA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 59,73K$ 59,73K $ 59,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,73K$ 59,73K $ 59,73K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.895.449,425042 999.895.449,425042 999.895.449,425042

