Bugünkü Trove Fiyatı

Bugünkü Trove (TROVE) fiyatı $ 0,0002969 olup, son 24 saatte % 38,36 değişim gösterdi. Mevcut TROVE / USD dönüşüm oranı TROVE başına $ 0,0002969 şeklindedir.

Trove, şu anda piyasa değeri açısından $ 230.338 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 775,82M TROVE şeklindedir. Son 24 saat içinde TROVE, $ 0,00020902 (en düşük) ile $ 0,0008829 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0008829 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00020902 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TROVE, son bir saatte +%17,06 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trove (TROVE) Piyasa Bilgileri

