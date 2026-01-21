Trove Fiyatı (TROVE)
Bugünkü Trove (TROVE) fiyatı $ 0,0002969 olup, son 24 saatte % 38,36 değişim gösterdi. Mevcut TROVE / USD dönüşüm oranı TROVE başına $ 0,0002969 şeklindedir.
Trove, şu anda piyasa değeri açısından $ 230.338 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 775,82M TROVE şeklindedir. Son 24 saat içinde TROVE, $ 0,00020902 (en düşük) ile $ 0,0008829 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0008829 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00020902 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, TROVE, son bir saatte +%17,06 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki Trove piyasa değeri $ 230,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TROVE arzı 775,82M olup, toplam arzı 999999254.499685. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 296,90K.
+%17,06
-%38,36
--
--
Gün içerisinde, Trove / USD fiyat değişimi, $ -0,000184781136879333.
Son 30 gün içerisinde, Trove / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Trove / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Trove / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000184781136879333
|-%38,36
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
2040 yılında Trove fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.