Bugünkü Truth AI (TRUTHAI) fiyatı $ 0,00001317 olup, son 24 saatte % 4,18 değişim gösterdi. Mevcut TRUTHAI / USD dönüşüm oranı TRUTHAI başına $ 0,00001317 şeklindedir.

Truth AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.163,61 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,15M TRUTHAI şeklindedir. Son 24 saat içinde TRUTHAI, $ 0,0000118 (en düşük) ile $ 0,0000138 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00022973 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000108 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRUTHAI, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%15,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Truth AI (TRUTHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,16K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,16K Dolaşım Arzı 999,15M Toplam Arz 999.145.572,227149

Şu anki Truth AI piyasa değeri $ 13,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRUTHAI arzı 999,15M olup, toplam arzı 999145572.227149. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,16K.