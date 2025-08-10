Tuff (TUFF) Nedir?

TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tuff (TUFF) Kaynağı Resmi Websitesi

Tuff (TUFF) Token Ekonomisi

Tuff (TUFF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TUFF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!