Ubeswap (UBE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00235971 $ 0,00235971 $ 0,00235971 24 sa Düşük $ 0,00266966 $ 0,00266966 $ 0,00266966 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00235971$ 0,00235971 $ 0,00235971 24 sa Yüksek $ 0,00266966$ 0,00266966 $ 0,00266966 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01738632$ 0,01738632 $ 0,01738632 En Düşük Fiyat $ 0,00185796$ 0,00185796 $ 0,00185796 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,94 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,94

Ubeswap (UBE) canlı fiyatı $0,00250461. UBE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00235971 ve en yüksek $ 0,00266966 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UBE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01738632, en düşük fiyatı ise $ 0,00185796 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UBE son bir saatte -%0,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,28 ve son 7 günde -%5,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ubeswap (UBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 626,15K$ 626,15K $ 626,15K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 250.000.000,0 250.000.000,0 250.000.000,0

Şu anki Ubeswap piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UBE arzı 0,00 olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 626,15K.