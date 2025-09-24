UFO Gaming Fiyatı (UFO)
-%0,31
-%12,91
-%50,43
-%50,43
UFO Gaming (UFO) canlı fiyatı --. UFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, UFO son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,91 ve son 7 günde -%50,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki UFO Gaming piyasa değeri $ 2,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UFO arzı 25,76T olup, toplam arzı 25757575757575.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,05M.
Gün içerisinde, UFO Gaming / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UFO Gaming / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UFO Gaming / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UFO Gaming / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%12,91
|30 Gün
|$ 0
|-%80,10
|60 Gün
|$ 0
|-%74,68
|90 Gün
|$ 0
|--
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
UFO Gaming (UFO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UFO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
