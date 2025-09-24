UFO Token (UFO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002159 $ 0,00002159 $ 0,00002159 24 sa Düşük $ 0,00002304 $ 0,00002304 $ 0,00002304 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002159$ 0,00002159 $ 0,00002159 24 sa Yüksek $ 0,00002304$ 0,00002304 $ 0,00002304 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00011309$ 0,00011309 $ 0,00011309 En Düşük Fiyat $ 0,00000301$ 0,00000301 $ 0,00000301 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,28

UFO Token (UFO) canlı fiyatı $0,00002201. UFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002159 ve en yüksek $ 0,00002304 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011309, en düşük fiyatı ise $ 0,00000301 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UFO son bir saatte -%1,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,72 ve son 7 günde -%14,28 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UFO Token (UFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,23M$ 20,23M $ 20,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,23M$ 20,23M $ 20,23M Dolaşım Arzı 915,33B 915,33B 915,33B Toplam Arz 915.326.128.016,0938 915.326.128.016,0938 915.326.128.016,0938

Şu anki UFO Token piyasa değeri $ 20,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UFO arzı 915,33B olup, toplam arzı 915326128016.0938. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,23M.