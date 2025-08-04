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UNCX Network Fiyatı (UNCX)

Listelenmedi

UNCX Network (UNCX) Canlı Fiyat Grafiği

$185,02
$185,02$185,02
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü UNCX Network (UNCX) Fiyatı

UNCX Network (UNCX), şu anda 185,02 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,69M USD piyasa değerine sahiptir. UNCX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

UNCX Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,38
UNCX Network 24 saatlik fiyat değişimi
36,16K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında UNCX Network (UNCX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ +0,705856.
Son 30 gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ +11,9401176840.
Son 60 gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ -20,7132850320.
Son 90 gün içerisinde, UNCX Network / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,705856+%0,38
30 Gün$ +11,9401176840+%6,45
60 Gün$ -20,7132850320-%11,19
90 Gün$ 0--

UNCX Network (UNCX) Fiyat Analizi

En güncel UNCX Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 183,82
$ 183,82$ 183,82

$ 186,66
$ 186,66$ 186,66

$ 1.112,13
$ 1.112,13$ 1.112,13

--

+%0,38

-%18,81

UNCX Network (UNCX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,69M
$ 6,69M$ 6,69M

--
----

36,16K
36,16K 36,16K

UNCX Network (UNCX) Nedir?

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UNCX Network (UNCX) Kaynağı

Resmi Websitesi

UNCX Network (UNCX) Token Ekonomisi

UNCX Network (UNCX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNCX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

UNCX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNCX / VND
4.868.801,3
1 UNCX / AUD
A$284,9308
1 UNCX / GBP
138,765
1 UNCX / EUR
159,1172
1 UNCX / USD
$185,02
1 UNCX / MYR
RM782,6346
1 UNCX / TRY
7.524,7634
1 UNCX / JPY
¥27.197,94
1 UNCX / ARS
ARS$252.413,535
1 UNCX / RUB
14.771,9968
1 UNCX / INR
16.215,1528
1 UNCX / IDR
Rp3.033.114,2688
1 UNCX / KRW
255.551,4742
1 UNCX / PHP
10.599,7958
1 UNCX / EGP
￡E.8.962,3688
1 UNCX / BRL
R$1.021,3104
1 UNCX / CAD
C$253,4774
1 UNCX / BDT
22.531,7356
1 UNCX / NGN
282.042,6378
1 UNCX / UAH
7.719,0344
1 UNCX / VES
Bs22.757,46
1 UNCX / CLP
$178.914,34
1 UNCX / PKR
Rs52.442,0688
1 UNCX / KZT
99.901,549
1 UNCX / THB
฿5.994,648
1 UNCX / TWD
NT$5.513,596
1 UNCX / AED
د.إ679,0234
1 UNCX / CHF
Fr148,016
1 UNCX / HKD
HK$1.452,407
1 UNCX / MAD
.د.م1.676,2812
1 UNCX / MXN
$3.476,5258
1 UNCX / PLN
680,8736
1 UNCX / RON
лв808,5374
1 UNCX / SEK
kr1.785,443
1 UNCX / BGN
лв312,6838
1 UNCX / HUF
Ft63.602,4752
1 UNCX / CZK
3.924,2742
1 UNCX / KWD
د.ك56,4311
1 UNCX / ILS
629,068