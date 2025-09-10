UNIBROS (UNIBROS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014931 $ 0,00014931 $ 0,00014931 24 sa Düşük $ 0,00017313 $ 0,00017313 $ 0,00017313 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00014931$ 0,00014931 $ 0,00014931 24 sa Yüksek $ 0,00017313$ 0,00017313 $ 0,00017313 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00021219$ 0,00021219 $ 0,00021219 En Düşük Fiyat $ 0,00011854$ 0,00011854 $ 0,00011854 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

UNIBROS (UNIBROS) canlı fiyatı $0,00014902. UNIBROS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014931 ve en yüksek $ 0,00017313 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UNIBROS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021219, en düşük fiyatı ise $ 0,00011854 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UNIBROS son bir saatte -%2,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UNIBROS (UNIBROS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 74,72K$ 74,72K $ 74,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 149,31K$ 149,31K $ 149,31K Dolaşım Arzı 500,43M 500,43M 500,43M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UNIBROS piyasa değeri $ 74,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNIBROS arzı 500,43M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 149,31K.