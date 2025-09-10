UNIBROS Hakkında Daha Fazla Bilgi

UNIBROS Fiyat Bilgileri

UNIBROS Resmi Websitesi

UNIBROS Token Ekonomisi

UNIBROS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

UNIBROS Logosu

UNIBROS Fiyatı (UNIBROS)

Listelenmedi

1 UNIBROS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00014902
$0,00014902$0,00014902
-%12,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
UNIBROS (UNIBROS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:19:59 (UTC+8)

UNIBROS (UNIBROS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00014931
$ 0,00014931$ 0,00014931
24 sa Düşük
$ 0,00017313
$ 0,00017313$ 0,00017313
24 sa Yüksek

$ 0,00014931
$ 0,00014931$ 0,00014931

$ 0,00017313
$ 0,00017313$ 0,00017313

$ 0,00021219
$ 0,00021219$ 0,00021219

$ 0,00011854
$ 0,00011854$ 0,00011854

-%2,20

-%12,01

--

--

UNIBROS (UNIBROS) canlı fiyatı $0,00014902. UNIBROS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014931 ve en yüksek $ 0,00017313 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UNIBROS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021219, en düşük fiyatı ise $ 0,00011854 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UNIBROS son bir saatte -%2,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UNIBROS (UNIBROS) Piyasa Bilgileri

$ 74,72K
$ 74,72K$ 74,72K

--
----

$ 149,31K
$ 149,31K$ 149,31K

500,43M
500,43M 500,43M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UNIBROS piyasa değeri $ 74,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNIBROS arzı 500,43M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 149,31K.

UNIBROS (UNIBROS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, UNIBROS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UNIBROS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UNIBROS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UNIBROS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%12,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

UNIBROS (UNIBROS) Nedir?

UNIBROS is a creator-driven art and culture project that bridges illustration, digital animation, and onchain media. The $unibros token serves as the foundation for building an ecosystem around original characters, community engagement, and creative experiments on Ethereum and Base. It is not just a speculative asset, but a way to anchor digital provenance, support ongoing artistic development, and participate in the broader UNIBROS world that spans art, collectibles, and interactive storytelling.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UNIBROS (UNIBROS) Kaynağı

Resmi Websitesi

UNIBROS Fiyat Tahmini (USD)

UNIBROS (UNIBROS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UNIBROS (UNIBROS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UNIBROS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

UNIBROS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UNIBROS Varlığından Yerel Para Birimlerine

UNIBROS (UNIBROS) Token Ekonomisi

UNIBROS (UNIBROS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNIBROS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UNIBROS (UNIBROS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü UNIBROS (UNIBROS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UNIBROS fiyatı, 0,00014902 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UNIBROS / USD güncel fiyatı nedir?
UNIBROS / USD güncel fiyatı $ 0,00014902. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
UNIBROS varlığının piyasa değeri nedir?
UNIBROS piyasa değeri $ 74,72K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UNIBROS arzı nedir?
Dolaşımdaki UNIBROS arzı, 500,43M USD.
UNIBROS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UNIBROS, ATH fiyatı olan 0,00021219 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UNIBROS fiyatı (ATL) nedir?
UNIBROS, ATL fiyatı olan 0,00011854 USD değerine düştü.
UNIBROS işlem hacmi nedir?
UNIBROS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UNIBROS bu yıl daha da yükselir mi?
UNIBROS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UNIBROS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:19:59 (UTC+8)

UNIBROS (UNIBROS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.