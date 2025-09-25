UPTOBER (UPTOBER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00077579 $ 0,00077579 $ 0,00077579 24 sa Düşük $ 0,00133308 $ 0,00133308 $ 0,00133308 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00077579$ 0,00077579 $ 0,00077579 24 sa Yüksek $ 0,00133308$ 0,00133308 $ 0,00133308 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00133308$ 0,00133308 $ 0,00133308 En Düşük Fiyat $ 0,00077579$ 0,00077579 $ 0,00077579 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%14,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,13 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

UPTOBER (UPTOBER) canlı fiyatı $0,00106628. UPTOBER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00077579 ve en yüksek $ 0,00133308 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UPTOBER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00133308, en düşük fiyatı ise $ 0,00077579 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UPTOBER son bir saatte +%14,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UPTOBER (UPTOBER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 963,71K$ 963,71K $ 963,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 963,71K$ 963,71K $ 963,71K Dolaşım Arzı 903,80M 903,80M 903,80M Toplam Arz 903.803.041,995891 903.803.041,995891 903.803.041,995891

Şu anki UPTOBER piyasa değeri $ 963,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UPTOBER arzı 903,80M olup, toplam arzı 903803041.995891. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 963,71K.