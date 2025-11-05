USD CoinVertible (USDCV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,998179 $ 0,998179 $ 0,998179 24 sa Düşük $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,998179$ 0,998179 $ 0,998179 24 sa Yüksek $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,13$ 1,13 $ 1,13 En Düşük Fiyat $ 0,978779$ 0,978779 $ 0,978779 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,03

USD CoinVertible (USDCV) canlı fiyatı $0,999612. USDCV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998179 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,13, en düşük fiyatı ise $ 0,978779 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDCV son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,03 ve son 7 günde -%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

USD CoinVertible (USDCV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,90M$ 8,90M $ 8,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,90M$ 8,90M $ 8,90M Dolaşım Arzı 8,90M 8,90M 8,90M Toplam Arz 8.900.300,0 8.900.300,0 8.900.300,0

Şu anki USD CoinVertible piyasa değeri $ 8,90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDCV arzı 8,90M olup, toplam arzı 8900300.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,90M.