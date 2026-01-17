Bugünkü Utya Fiyatı

Bugünkü Utya (UTYA) fiyatı $ 0,00941465 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut UTYA / USD dönüşüm oranı UTYA başına $ 0,00941465 şeklindedir.

Utya, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.414.414 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B UTYA şeklindedir. Son 24 saat içinde UTYA, $ 0,00796276 (en düşük) ile $ 0,01032239 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02638195 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0002191 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UTYA, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde +%54,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Utya (UTYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,41M$ 9,41M $ 9,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,41M$ 9,41M $ 9,41M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

