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UXD Stablecoin Fiyatı (UXD)

Listelenmedi

UXD Stablecoin (UXD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,997942
$0,997942$0,997942
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü UXD Stablecoin (UXD) Fiyatı

UXD Stablecoin (UXD), şu anda 0,997944 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 322,93K USD piyasa değerine sahiptir. UXD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

UXD Stablecoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,18
UXD Stablecoin 24 saatlik fiyat değişimi
323,60K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında UXD Stablecoin (UXD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, UXD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0018685510972389.
Son 30 gün içerisinde, UXD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0044611090.
Son 60 gün içerisinde, UXD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0084648603.
Son 90 gün içerisinde, UXD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0033106312346886.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0018685510972389-%0,18
30 Gün$ -0,0044611090-%0,44
60 Gün$ -0,0084648603-%0,84
90 Gün$ -0,0033106312346886-%0,33

UXD Stablecoin (UXD) Fiyat Analizi

En güncel UXD Stablecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,989917
$ 0,989917$ 0,989917

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 5,03
$ 5,03$ 5,03

+%0,01

-%0,18

-%0,11

UXD Stablecoin (UXD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 322,93K
$ 322,93K$ 322,93K

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323,60K
323,60K 323,60K

UXD Stablecoin (UXD) Nedir?

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

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UXD Stablecoin (UXD) Kaynağı

Resmi Websitesi

UXD Stablecoin (UXD) Token Ekonomisi

UXD Stablecoin (UXD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UXD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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UXD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UXD / VND
26.260,89636
1 UXD / AUD
A$1,53683376
1 UXD / GBP
0,748458
1 UXD / EUR
0,85823184
1 UXD / USD
$0,997944
1 UXD / MYR
RM4,22130312
1 UXD / TRY
40,57640304
1 UXD / JPY
¥146,697768
1 UXD / ARS
ARS$1.361,445102
1 UXD / RUB
79,65589008
1 UXD / INR
87,73923648
1 UXD / IDR
Rp16.359,73508736
1 UXD / KRW
1.382,19235776
1 UXD / PHP
57,19217064
1 UXD / EGP
￡E.48,34040736
1 UXD / BRL
R$5,49867144
1 UXD / CAD
C$1,36718328
1 UXD / BDT
121,52962032
1 UXD / NGN
1.521,25585416
1 UXD / UAH
41,63422368
1 UXD / VES
Bs124,743
1 UXD / CLP
$963,01596
1 UXD / PKR
Rs283,665582
1 UXD / KZT
538,8398628
1 UXD / THB
฿32,31342672
1 UXD / TWD
NT$29,81856672
1 UXD / AED
د.إ3,66245448
1 UXD / CHF
Fr0,7983552
1 UXD / HKD
HK$7,82388096
1 UXD / MAD
.د.م9,04137264
1 UXD / MXN
$18,82122384
1 UXD / PLN
3,68241336
1 UXD / RON
лв4,37099472
1 UXD / SEK
kr9,65011848
1 UXD / BGN
лв1,67654592
1 UXD / HUF
Ft344,47030992
1 UXD / CZK
21,20631
1 UXD / KWD
د.ك0,30437292
1 UXD / ILS
3,40298904