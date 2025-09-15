VALYR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Valyr Fiyatı (VALYR)

1 VALYR / USD Canlı Fiyatı:

$0,01990481
+%19,001D
Valyr (VALYR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:57:00 (UTC+8)

Valyr (VALYR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0139386
24 sa Düşük
$ 0,01953445
24 sa Yüksek

$ 0,0139386
$ 0,01953445
$ 0,02134732
$ 0,0139386
+%9,58

+%19,06

--

--

Valyr (VALYR) canlı fiyatı $0,01992201. VALYR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0139386 ve en yüksek $ 0,01953445 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALYR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02134732, en düşük fiyatı ise $ 0,0139386 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALYR son bir saatte +%9,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valyr (VALYR) Piyasa Bilgileri

$ 19,92M
--
$ 19,92M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Valyr piyasa değeri $ 19,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALYR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,92M.

Valyr (VALYR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Valyr / USD fiyat değişimi, $ +0,00318934.
Son 30 gün içerisinde, Valyr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Valyr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Valyr / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00318934+%19,06
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Valyr (VALYR) Nedir?

Valyr is a Web3 tokenization infrastructure platform that bridges off-chain digital services like SaaS, APIs, and microservices with on-chain ecosystems. It enables developers to tokenize, verify, and monetize digital assets directly on the blockchain, creating new revenue streams and enhancing discoverability. Valyr empowers both traditional web services and on-chain projects to interact seamlessly, fostering interoperability and innovation across the decentralized economy. It's designed for developers, startups, and protocols aiming to bring real-world utility into the Web3 space.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Valyr (VALYR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Valyr Fiyat Tahmini (USD)

Valyr (VALYR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Valyr (VALYR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Valyr için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Valyr fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VALYR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Valyr (VALYR) Token Ekonomisi

Valyr (VALYR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VALYR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Valyr (VALYR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Valyr (VALYR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VALYR fiyatı, 0,01992201 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VALYR / USD güncel fiyatı nedir?
VALYR / USD güncel fiyatı $ 0,01992201. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Valyr varlığının piyasa değeri nedir?
VALYR piyasa değeri $ 19,92M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VALYR arzı nedir?
Dolaşımdaki VALYR arzı, 1,00B USD.
VALYR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VALYR, ATH fiyatı olan 0,02134732 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VALYR fiyatı (ATL) nedir?
VALYR, ATL fiyatı olan 0,0139386 USD değerine düştü.
VALYR işlem hacmi nedir?
VALYR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VALYR bu yıl daha da yükselir mi?
VALYR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VALYR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:57:00 (UTC+8)

Valyr (VALYR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
09-13 20:25:52Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
09-13 19:50:31Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
09-13 19:19:57Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
09-13 14:20:13Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.