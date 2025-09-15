Valyr (VALYR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0139386 $ 0,0139386 $ 0,0139386 24 sa Düşük $ 0,01953445 $ 0,01953445 $ 0,01953445 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0139386$ 0,0139386 $ 0,0139386 24 sa Yüksek $ 0,01953445$ 0,01953445 $ 0,01953445 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02134732$ 0,02134732 $ 0,02134732 En Düşük Fiyat $ 0,0139386$ 0,0139386 $ 0,0139386 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%9,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Valyr (VALYR) canlı fiyatı $0,01992201. VALYR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0139386 ve en yüksek $ 0,01953445 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALYR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02134732, en düşük fiyatı ise $ 0,0139386 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALYR son bir saatte +%9,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valyr (VALYR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,92M$ 19,92M $ 19,92M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,92M$ 19,92M $ 19,92M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Valyr piyasa değeri $ 19,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALYR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,92M.