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Vasco da Gama Fan Token Fiyatı (VASCO)

Listelenmedi

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,314792
$0,314792$0,314792
+%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Fiyatı

Vasco da Gama Fan Token (VASCO), şu anda 0,314677 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 347,23K USD piyasa değerine sahiptir. VASCO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vasco da Gama Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,95
Vasco da Gama Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
1,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vasco da Gama Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00602407.
Son 30 gün içerisinde, Vasco da Gama Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0688604847.
Son 60 gün içerisinde, Vasco da Gama Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0730700762.
Son 90 gün içerisinde, Vasco da Gama Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,09436521317185085.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00602407+%1,95
30 Gün$ -0,0688604847-%21,88
60 Gün$ -0,0730700762-%23,22
90 Gün$ -0,09436521317185085-%23,06

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Fiyat Analizi

En güncel Vasco da Gama Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,305877
$ 0,305877$ 0,305877

$ 0,316158
$ 0,316158$ 0,316158

$ 2,68
$ 2,68$ 2,68

-%0,12

+%1,95

-%3,20

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 347,23K
$ 347,23K$ 347,23K

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1,10M
1,10M 1,10M

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Nedir?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

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Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Token Ekonomisi

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VASCO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VASCO / VND
8.280,725255
1 VASCO / AUD
A$0,48460258
1 VASCO / GBP
0,23600775
1 VASCO / EUR
0,27062222
1 VASCO / USD
$0,314677
1 VASCO / MYR
RM1,33108371
1 VASCO / TRY
12,79476682
1 VASCO / JPY
¥46,257519
1 VASCO / ARS
ARS$429,29809725
1 VASCO / RUB
25,11751814
1 VASCO / INR
27,66640184
1 VASCO / IDR
Rp5.158,63851888
1 VASCO / KRW
435,84023208
1 VASCO / PHP
18,03413887
1 VASCO / EGP
￡E.15,24295388
1 VASCO / BRL
R$1,73387027
1 VASCO / CAD
C$0,43110749
1 VASCO / BDT
38,32136506
1 VASCO / NGN
479,69047203
1 VASCO / UAH
13,12832444
1 VASCO / VES
Bs39,334625
1 VASCO / CLP
$303,663305
1 VASCO / PKR
Rs89,44693725
1 VASCO / KZT
169,90984615
1 VASCO / THB
฿10,18924126
1 VASCO / TWD
NT$9,40254876
1 VASCO / AED
د.إ1,15486459
1 VASCO / CHF
Fr0,2517416
1 VASCO / HKD
HK$2,46706768
1 VASCO / MAD
.د.م2,85097362
1 VASCO / MXN
$5,93480822
1 VASCO / PLN
1,16115813
1 VASCO / RON
лв1,37828526
1 VASCO / SEK
kr3,04292659
1 VASCO / BGN
лв0,52865736
1 VASCO / HUF
Ft108,62020686
1 VASCO / CZK
6,68688625
1 VASCO / KWD
د.ك0,095976485
1 VASCO / ILS
1,07304857