Vcash (XVC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,103055 $ 0,103055 $ 0,103055 24 sa Düşük $ 0,109051 $ 0,109051 $ 0,109051 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,103055$ 0,103055 $ 0,103055 24 sa Yüksek $ 0,109051$ 0,109051 $ 0,109051 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,61$ 3,61 $ 3,61 En Düşük Fiyat $ 0,00128064$ 0,00128064 $ 0,00128064 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,24 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,52

Vcash (XVC) canlı fiyatı $0,108798. XVC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,103055 ve en yüksek $ 0,109051 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XVC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,61, en düşük fiyatı ise $ 0,00128064 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XVC son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,24 ve son 7 günde -%1,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vcash (XVC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,34M$ 3,34M $ 3,34M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 30.700.000,0 30.700.000,0 30.700.000,0

Şu anki Vcash piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XVC arzı 0,00 olup, toplam arzı 30700000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,34M.