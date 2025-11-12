Bugünkü Vector Smart Gas Fiyatı

Bugünkü Vector Smart Gas (VSG) fiyatı $ 0,00010742 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut VSG / USD dönüşüm oranı VSG başına $ 0,00010742 şeklindedir.

Vector Smart Gas, şu anda piyasa değeri açısından $ 694.583 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,46B VSG şeklindedir. Son 24 saat içinde VSG, $ 0,00010731 (en düşük) ile $ 0,00010785 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00871514 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000024 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VSG, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%2,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vector Smart Gas (VSG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 694,58K$ 694,58K $ 694,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 694,58K$ 694,58K $ 694,58K Dolaşım Arzı 6,46B 6,46B 6,46B Toplam Arz 6.457.246.855,572091 6.457.246.855,572091 6.457.246.855,572091

Şu anki Vector Smart Gas piyasa değeri $ 694,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VSG arzı 6,46B olup, toplam arzı 6457246855.572091. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 694,58K.