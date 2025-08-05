VelasPad (VLXPAD) Nedir?

The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.

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VelasPad (VLXPAD) Kaynağı Resmi Websitesi

VelasPad (VLXPAD) Token Ekonomisi

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