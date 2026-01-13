Bugünkü Veloce Fiyatı

Bugünkü Veloce (VEXT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,89 değişim gösterdi. Mevcut VEXT / USD dönüşüm oranı VEXT başına $ 0 şeklindedir.

Veloce, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.273 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 298,94M VEXT şeklindedir. Son 24 saat içinde VEXT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,706651 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VEXT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%34,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Veloce (VEXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,27K$ 20,27K $ 20,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,35K$ 20,35K $ 20,35K Dolaşım Arzı 298,94M 298,94M 298,94M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Veloce piyasa değeri $ 20,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEXT arzı 298,94M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,35K.