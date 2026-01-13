Bugünkü VEMP Horizon Fiyatı

Bugünkü VEMP Horizon (VEMP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut VEMP / USD dönüşüm oranı VEMP başına $ 0 şeklindedir.

VEMP Horizon, şu anda piyasa değeri açısından $ 150.954 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M VEMP şeklindedir. Son 24 saat içinde VEMP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,655693 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VEMP, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde -%0,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VEMP Horizon (VEMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 150,95K$ 150,95K $ 150,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,95K$ 150,95K $ 150,95K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki VEMP Horizon piyasa değeri $ 150,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEMP arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 150,95K.