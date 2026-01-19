Bugünkü Versatize Coin Fiyatı

Bugünkü Versatize Coin (VTCN) fiyatı $ 0,01389459 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut VTCN / USD dönüşüm oranı VTCN başına $ 0,01389459 şeklindedir.

Versatize Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 69.478 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00M VTCN şeklindedir. Son 24 saat içinde VTCN, $ 0,01388389 (en düşük) ile $ 0,01390905 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01461513 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01201394 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VTCN, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Versatize Coin (VTCN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,48K$ 69,48K $ 69,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Dolaşım Arzı 5,00M 5,00M 5,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Versatize Coin piyasa değeri $ 69,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VTCN arzı 5,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,39M.