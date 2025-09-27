Verse World (VERSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,149716 $ 0,149716 $ 0,149716 24 sa Düşük $ 0,155868 $ 0,155868 $ 0,155868 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,149716$ 0,149716 $ 0,149716 24 sa Yüksek $ 0,155868$ 0,155868 $ 0,155868 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,910916$ 0,910916 $ 0,910916 En Düşük Fiyat $ 0,12776$ 0,12776 $ 0,12776 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,99 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,75

Verse World (VERSE) canlı fiyatı $0,151509. VERSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,149716 ve en yüksek $ 0,155868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,910916, en düşük fiyatı ise $ 0,12776 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERSE son bir saatte -%0,99 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,56 ve son 7 günde -%19,75 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Verse World (VERSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,18M$ 15,18M $ 15,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 151,75M$ 151,75M $ 151,75M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 999.999.786,793015 999.999.786,793015 999.999.786,793015

Şu anki Verse World piyasa değeri $ 15,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERSE arzı 100,00M olup, toplam arzı 999999786.793015. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,75M.