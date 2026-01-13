Bugünkü VETTR AI Fiyatı

Bugünkü VETTR AI (VETTR) fiyatı $ 0,00002435 olup, son 24 saatte % 5,13 değişim gösterdi. Mevcut VETTR / USD dönüşüm oranı VETTR başına $ 0,00002435 şeklindedir.

VETTR AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.860 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,99M VETTR şeklindedir. Son 24 saat içinde VETTR, $ 0,000024 (en düşük) ile $ 0,00002622 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009439 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002044 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VETTR, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%18,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VETTR AI (VETTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,86K$ 23,86K $ 23,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,10K$ 24,10K $ 24,10K Dolaşım Arzı 979,99M 979,99M 979,99M Toplam Arz 989.991.346,01782 989.991.346,01782 989.991.346,01782

Şu anki VETTR AI piyasa değeri $ 23,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VETTR arzı 979,99M olup, toplam arzı 989991346.01782. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,10K.