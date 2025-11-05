VibeStrategy (VIBESTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00355946 $ 0,00355946 $ 0,00355946 24 sa Düşük $ 0,00523185 $ 0,00523185 $ 0,00523185 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00355946$ 0,00355946 $ 0,00355946 24 sa Yüksek $ 0,00523185$ 0,00523185 $ 0,00523185 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01527444$ 0,01527444 $ 0,01527444 En Düşük Fiyat $ 0,00352956$ 0,00352956 $ 0,00352956 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%25,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,19 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,19

VibeStrategy (VIBESTR) canlı fiyatı $0,00385574. VIBESTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00355946 ve en yüksek $ 0,00523185 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIBESTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01527444, en düşük fiyatı ise $ 0,00352956 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIBESTR son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%25,34 ve son 7 günde -%5,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VibeStrategy (VIBESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,51M$ 3,51M $ 3,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,51M$ 3,51M $ 3,51M Dolaşım Arzı 909,78M 909,78M 909,78M Toplam Arz 909.781.425,7655436 909.781.425,7655436 909.781.425,7655436

Şu anki VibeStrategy piyasa değeri $ 3,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBESTR arzı 909,78M olup, toplam arzı 909781425.7655436. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,51M.