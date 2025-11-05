VitaDAO (VITA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,606737 24 sa Yüksek $ 0,670052 Tüm Zamanların En Yükseği $ 7,05 En Düşük Fiyat $ 0,0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,17

VitaDAO (VITA) canlı fiyatı $0,659171. VITA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,606737 ve en yüksek $ 0,670052 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VITA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 7,05, en düşük fiyatı ise $ 0,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VITA son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,61 ve son 7 günde -%14,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VitaDAO (VITA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,04M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,51M Dolaşım Arzı 25,85M Toplam Arz 28.084.757,78934487

Şu anki VitaDAO piyasa değeri $ 17,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VITA arzı 25,85M olup, toplam arzı 28084757.78934487. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,51M.