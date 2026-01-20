Bugünkü Vitruveo Bridged VTRU Fiyatı

Bugünkü Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) fiyatı $ 0,00307067 olup, son 24 saatte % 14,62 değişim gösterdi. Mevcut VTRU / USD dönüşüm oranı VTRU başına $ 0,00307067 şeklindedir.

Vitruveo Bridged VTRU, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.413 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 20,00M VTRU şeklindedir. Son 24 saat içinde VTRU, $ 0,00267886 (en düşük) ile $ 0,00307176 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,600241 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00265757 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VTRU, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%7,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,41K$ 61,41K $ 61,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,41K$ 61,41K $ 61,41K Dolaşım Arzı 20,00M 20,00M 20,00M Toplam Arz 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0

Şu anki Vitruveo Bridged VTRU piyasa değeri $ 61,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VTRU arzı 20,00M olup, toplam arzı 20000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,41K.