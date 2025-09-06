VOLT (XVM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00663682 $ 0,00663682 $ 0,00663682 24 sa Düşük $ 0,02170698 $ 0,02170698 $ 0,02170698 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00663682$ 0,00663682 $ 0,00663682 24 sa Yüksek $ 0,02170698$ 0,02170698 $ 0,02170698 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02170698$ 0,02170698 $ 0,02170698 En Düşük Fiyat $ 0,00439743$ 0,00439743 $ 0,00439743 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%153,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

VOLT (XVM) canlı fiyatı $0,01785001. XVM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00663682 ve en yüksek $ 0,02170698 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02170698, en düşük fiyatı ise $ 0,00439743 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XVM son bir saatte +%2,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%153,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VOLT (XVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,46M$ 17,46M $ 17,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,46M$ 17,46M $ 17,46M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.001,572057 999.998.001,572057 999.998.001,572057

Şu anki VOLT piyasa değeri $ 17,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XVM arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998001.572057. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,46M.