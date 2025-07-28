Vooz Coin (VOOZ) Nedir?

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3. This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value. On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ. Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vooz Coin (VOOZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Vooz Coin (VOOZ) Token Ekonomisi

Vooz Coin (VOOZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VOOZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!