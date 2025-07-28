Vooz Coin Fiyatı (VOOZ)
Vooz Coin (VOOZ), şu anda 0,0011891 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VOOZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Vooz Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00018425.
Son 30 gün içerisinde, Vooz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vooz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vooz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00018425
|+%18,34
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vooz Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,15
+%18,34
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3. This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value. On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ. Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.
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|1 VOOZ / VND
₫31,2911665
|1 VOOZ / AUD
A$0,001807432
|1 VOOZ / GBP
￡0,000879934
|1 VOOZ / EUR
€0,001010735
|1 VOOZ / USD
$0,0011891
|1 VOOZ / MYR
RM0,005018002
|1 VOOZ / TRY
₺0,048206114
|1 VOOZ / JPY
¥0,1747977
|1 VOOZ / ARS
ARS$1,510918024
|1 VOOZ / RUB
₽0,094141047
|1 VOOZ / INR
₹0,102809586
|1 VOOZ / IDR
Rp19,493439504
|1 VOOZ / KRW
₩1,640137521
|1 VOOZ / PHP
₱0,067850046
|1 VOOZ / EGP
￡E.0,058361028
|1 VOOZ / BRL
R$0,006611396
|1 VOOZ / CAD
C$0,001617176
|1 VOOZ / BDT
৳0,144903726
|1 VOOZ / NGN
₦1,812652149
|1 VOOZ / UAH
₴0,049561688
|1 VOOZ / VES
Bs0,1438811
|1 VOOZ / CLP
$1,1260777
|1 VOOZ / PKR
Rs0,335896968
|1 VOOZ / KZT
₸0,645895338
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฿0,038455494
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NT$0,035066559
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د.إ0,004363997
|1 VOOZ / CHF
Fr0,000939389
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HK$0,009322544
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.د.م0,010654336
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zł0,004292651
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kr0,01129645
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лв0,001973906
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Ft0,400905065
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