Wagie Bot Fiyatı (WAGIEBOT)
Wagie Bot (WAGIEBOT), şu anda 0,01387294 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 131,79K USD piyasa değerine sahiptir. WAGIEBOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki WAGIEBOT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAGIEBOT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Wagie Bot / USD fiyat değişimi, $ -0,00051952915564248.
Son 30 gün içerisinde, Wagie Bot / USD fiyat değişimi, $ +0,0068499680.
Son 60 gün içerisinde, Wagie Bot / USD fiyat değişimi, $ +0,0108107423.
Son 90 gün içerisinde, Wagie Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00051952915564248
|-%3,60
|30 Gün
|$ +0,0068499680
|+%49,38
|60 Gün
|$ +0,0108107423
|+%77,93
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wagie Bot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%3,60
+%21,67
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Bringing Multichain Sniping, Tracking, Trading, Copy Trading and Much More directly to Telegram & Discord. Wagiebot is a versatile DeFi bot operating on its own proprietary private nodes on ETH, BSC and Arbitrum with a 1ms response time, making it one of the fastest, if not the fastest, tools available on the market. Currently, we offer the following features: • Instant fetching (fastest on TG) • Anti-Mev • No cache on re-fetch • Multichain (ETH, ARB, BSC) • Contract Sniping • Liquidity Sniping • Method Sniping • Copytrading • Take Profit, Stoploss, Trailing Stoploss • A built-in Honeypot checker • Trading fees under 0.8% (0.7% under referral) • Simulation Engine What makes your project unique? WagieBot is a passion project between our private group who initially used it for personal trading but careful consideration decided to take it to the public and produce the fastest most feature rich sniper bot on the market! History of your project. We have been in development since Febuary and in Private Beta since April, with our launch to Public Beta being 10/07/2023. What’s next for your project? We will continue to push updates to add new features to our bot whilst polishing and optimizing the overall user experience, this is a passion project for us as traders so there's always something ahead! What can your token be used for? Our token provides holders a discount to fee's using a 4 tier system ranging from 500 - 2000 tokens held giving our users trading fee discounts ranging from 0.80% down to 0.40/0.30%! In addition to Copy Trade, Tracked Trades, Active Snipes, Tracking Time and Premium Group perks.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Wagie Bot (WAGIEBOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAGIEBOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WAGIEBOT / VND
₫365,0664161
|1 WAGIEBOT / AUD
A$0,0212255982
|1 WAGIEBOT / GBP
￡0,0101272462
|1 WAGIEBOT / EUR
€0,011791999
|1 WAGIEBOT / USD
$0,01387294
|1 WAGIEBOT / MYR
RM0,0584050774
|1 WAGIEBOT / TRY
₺0,566709599
|1 WAGIEBOT / JPY
¥2,03932218
|1 WAGIEBOT / ARS
ARS$18,016787178
|1 WAGIEBOT / RUB
₽1,1062282356
|1 WAGIEBOT / INR
₹1,216656838
|1 WAGIEBOT / IDR
Rp223,7570654482
|1 WAGIEBOT / KRW
₩19,2947624108
|1 WAGIEBOT / PHP
₱0,7929772504
|1 WAGIEBOT / EGP
￡E.0,6699242726
|1 WAGIEBOT / BRL
R$0,0750526054
|1 WAGIEBOT / CAD
C$0,0191446572
|1 WAGIEBOT / BDT
৳1,686255857
|1 WAGIEBOT / NGN
₦21,2774829956
|1 WAGIEBOT / UAH
₴0,57572701
|1 WAGIEBOT / VES
Bs1,85897396
|1 WAGIEBOT / CLP
$13,3873871
|1 WAGIEBOT / PKR
Rs3,928816608
|1 WAGIEBOT / KZT
₸7,47057819
|1 WAGIEBOT / THB
฿0,4500381736
|1 WAGIEBOT / TWD
NT$0,4164656588
|1 WAGIEBOT / AED
د.إ0,0509136898
|1 WAGIEBOT / CHF
Fr0,011098352
|1 WAGIEBOT / HKD
HK$0,1087638496
|1 WAGIEBOT / AMD
֏5,3172204432
|1 WAGIEBOT / MAD
.د.م0,12485646
|1 WAGIEBOT / MXN
$0,2606725426
|1 WAGIEBOT / PLN
zł0,050636231
|1 WAGIEBOT / RON
лв0,0602085596
|1 WAGIEBOT / SEK
kr0,1329027652
|1 WAGIEBOT / BGN
лв0,0231678098
|1 WAGIEBOT / HUF
Ft4,7073660008
|1 WAGIEBOT / CZK
Kč0,2914704694
|1 WAGIEBOT / KWD
د.ك0,0042312467
|1 WAGIEBOT / ILS
₪0,0468905372