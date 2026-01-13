Bugünkü Wagmi Coin Fiyatı

Bugünkü Wagmi Coin (WAGMI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAGMI / USD dönüşüm oranı WAGMI başına $ 0 şeklindedir.

Wagmi Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 92.399 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T WAGMI şeklindedir. Son 24 saat içinde WAGMI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAGMI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wagmi Coin (WAGMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,40K$ 92,40K $ 92,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,40K$ 92,40K $ 92,40K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

