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Wanaka Farm Fiyatı (WANA)

Listelenmedi

Wanaka Farm (WANA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,002807
$0,002807$0,002807
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wanaka Farm (WANA) Fiyatı

Wanaka Farm (WANA), şu anda 0,002807 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 487,54K USD piyasa değerine sahiptir. WANA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wanaka Farm Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
Wanaka Farm 24 saatlik fiyat değişimi
173,52M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wanaka Farm (WANA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wanaka Farm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wanaka Farm / USD fiyat değişimi, $ -0,0000335298.
Son 60 gün içerisinde, Wanaka Farm / USD fiyat değişimi, $ -0,0001660385.
Son 90 gün içerisinde, Wanaka Farm / USD fiyat değişimi, $ -0,000265771531572309.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,06
30 Gün$ -0,0000335298-%1,19
60 Gün$ -0,0001660385-%5,91
90 Gün$ -0,000265771531572309-%8,64

Wanaka Farm (WANA) Fiyat Analizi

En güncel Wanaka Farm fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00279817
$ 0,00279817$ 0,00279817

$ 0,00283016
$ 0,00283016$ 0,00283016

$ 6,15
$ 6,15$ 6,15

+%0,11

-%0,06

+%0,38

Wanaka Farm (WANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 487,54K
$ 487,54K$ 487,54K

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173,52M
173,52M 173,52M

Wanaka Farm (WANA) Nedir?

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

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Wanaka Farm (WANA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wanaka Farm (WANA) Token Ekonomisi

Wanaka Farm (WANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WANA / VND
73,866205
1 WANA / AUD
A$0,00432278
1 WANA / GBP
0,00210525
1 WANA / EUR
0,00241402
1 WANA / USD
$0,002807
1 WANA / MYR
RM0,01187361
1 WANA / TRY
0,11413262
1 WANA / JPY
¥0,412629
1 WANA / ARS
ARS$3,82944975
1 WANA / RUB
0,22405474
1 WANA / INR
0,24639846
1 WANA / IDR
Rp46,01638608
1 WANA / KRW
3,88780728
1 WANA / PHP
0,16092531
1 WANA / EGP
￡E.0,13599915
1 WANA / BRL
R$0,01546657
1 WANA / CAD
C$0,00384559
1 WANA / BDT
0,34183646
1 WANA / NGN
4,27896273
1 WANA / UAH
0,11710804
1 WANA / VES
Bs0,350875
1 WANA / CLP
$2,708755
1 WANA / PKR
Rs0,79788975
1 WANA / KZT
1,51563965
1 WANA / THB
฿0,09086259
1 WANA / TWD
NT$0,08387316
1 WANA / AED
د.إ0,01030169
1 WANA / CHF
Fr0,0022456
1 WANA / HKD
HK$0,02200688
1 WANA / MAD
.د.م0,02543142
1 WANA / MXN
$0,05294002
1 WANA / PLN
0,01035783
1 WANA / RON
лв0,01229466
1 WANA / SEK
kr0,02714369
1 WANA / BGN
лв0,00471576
1 WANA / HUF
Ft0,96892026
1 WANA / CZK
0,05964875
1 WANA / KWD
د.ك0,000856135
1 WANA / ILS
0,00957187