Wanaka Farm (WANA) Nedir?

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

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Wanaka Farm (WANA) Kaynağı Resmi Websitesi

Wanaka Farm (WANA) Token Ekonomisi

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