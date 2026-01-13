Bugünkü WANDER Fiyatı

Bugünkü WANDER (WANDER) fiyatı $ 0,00058444 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut WANDER / USD dönüşüm oranı WANDER başına $ 0,00058444 şeklindedir.

WANDER, şu anda piyasa değeri açısından $ 82.920 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 141,88M WANDER şeklindedir. Son 24 saat içinde WANDER, $ 0,00058114 (en düşük) ile $ 0,00058444 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01669318 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00057135 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WANDER, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WANDER (WANDER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,92K$ 82,92K $ 82,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 519,50K$ 519,50K $ 519,50K Dolaşım Arzı 141,88M 141,88M 141,88M Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

Şu anki WANDER piyasa değeri $ 82,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WANDER arzı 141,88M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 519,50K.