WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00055445 $ 0,00055445 $ 0,00055445 24 sa Düşük $ 0,00063202 $ 0,00063202 $ 0,00063202 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00055445$ 0,00055445 $ 0,00055445 24 sa Yüksek $ 0,00063202$ 0,00063202 $ 0,00063202 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00088168$ 0,00088168 $ 0,00088168 En Düşük Fiyat $ 0,00022087$ 0,00022087 $ 0,00022087 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,76

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) canlı fiyatı $0,00056433. WAV3, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00055445 ve en yüksek $ 0,00063202 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAV3 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00088168, en düşük fiyatı ise $ 0,00022087 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAV3 son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,76 ve son 7 günde -%21,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 576,95K$ 576,95K $ 576,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 576,95K$ 576,95K $ 576,95K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals piyasa değeri $ 576,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAV3 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 576,95K.