Bugünkü WaveFi Fiyatı

Bugünkü WaveFi (WAVE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 22,34 değişim gösterdi. Mevcut WAVE / USD dönüşüm oranı WAVE başına -- şeklindedir.

WaveFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.234 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde WAVE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAVE, son bir saatte +%0,82 ve son 7 günde -%45,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WaveFi (WAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,23K$ 31,23K $ 31,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,23K$ 31,23K $ 31,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

