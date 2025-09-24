Weepi Fiyatı (WEEPI)
+%4,42
-%40,07
--
--
Weepi (WEEPI) canlı fiyatı --. WEEPI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WEEPI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WEEPI son bir saatte +%4,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%40,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Weepi piyasa değeri $ 103,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WEEPI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,68K.
Gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%40,07
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as “The Eternal Observer,” symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project’s purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.
