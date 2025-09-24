Bugünkü canlı Weepi fiyatı 0 USD. WEEPI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WEEPI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Weepi fiyatı 0 USD. WEEPI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WEEPI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Weepi Logosu

Weepi Fiyatı (WEEPI)

Listelenmedi

1 WEEPI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00010479
$0,00010479$0,00010479
-%40,001D
mexc
USD
Weepi (WEEPI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:54:37 (UTC+8)

Weepi (WEEPI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%4,42

-%40,07

--

--

Weepi (WEEPI) canlı fiyatı --. WEEPI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WEEPI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WEEPI son bir saatte +%4,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%40,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Weepi (WEEPI) Piyasa Bilgileri

$ 103,68K
$ 103,68K$ 103,68K

--
----

$ 103,68K
$ 103,68K$ 103,68K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Weepi piyasa değeri $ 103,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WEEPI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,68K.

Weepi (WEEPI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Weepi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%40,07
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Weepi (WEEPI) Nedir?

Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as “The Eternal Observer,” symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project’s purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.

Weepi (WEEPI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Weepi Fiyat Tahmini (USD)

Weepi (WEEPI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Weepi (WEEPI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Weepi için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Weepi fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WEEPI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Weepi (WEEPI) Token Ekonomisi

Weepi (WEEPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WEEPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Weepi (WEEPI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Weepi (WEEPI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WEEPI fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WEEPI / USD güncel fiyatı nedir?
WEEPI / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Weepi varlığının piyasa değeri nedir?
WEEPI piyasa değeri $ 103,68K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WEEPI arzı nedir?
Dolaşımdaki WEEPI arzı, 1,00B USD.
WEEPI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WEEPI, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WEEPI fiyatı (ATL) nedir?
WEEPI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
WEEPI işlem hacmi nedir?
WEEPI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WEEPI bu yıl daha da yükselir mi?
WEEPI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WEEPI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:54:37 (UTC+8)

