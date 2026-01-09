Bugünkü WERM Fiyatı

Bugünkü WERM (WERM) fiyatı $ 0,00009556 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WERM / USD dönüşüm oranı WERM başına $ 0,00009556 şeklindedir.

WERM, şu anda piyasa değeri açısından $ 86.748 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 907,79M WERM şeklindedir. Son 24 saat içinde WERM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00155259 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008112 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WERM, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WERM (WERM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,75K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,75K Dolaşım Arzı 907,79M Toplam Arz 907.793.480,3175

