Bugünkü WeSendit Fiyatı

Bugünkü WeSendit (WSI) fiyatı $ 0,00108332 olup, son 24 saatte % 1,68 değişim gösterdi. Mevcut WSI / USD dönüşüm oranı WSI başına $ 0,00108332 şeklindedir.

WeSendit, şu anda piyasa değeri açısından $ 901.386 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 830,43M WSI şeklindedir. Son 24 saat içinde WSI, $ 0,00108097 (en düşük) ile $ 0,00110367 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,312782 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WSI, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde +%7,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WeSendit (WSI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 901,39K$ 901,39K $ 901,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Dolaşım Arzı 830,43M 830,43M 830,43M Toplam Arz 1.488.000.000,0 1.488.000.000,0 1.488.000.000,0

Şu anki WeSendit piyasa değeri $ 901,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSI arzı 830,43M olup, toplam arzı 1488000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,62M.