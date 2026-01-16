Bugünkü WhaleFloki Fiyatı

Bugünkü WhaleFloki (WHALEFLOKI) fiyatı $ 0,00116664 olup, son 24 saatte % 4,63 değişim gösterdi. Mevcut WHALEFLOKI / USD dönüşüm oranı WHALEFLOKI başına $ 0,00116664 şeklindedir.

WhaleFloki, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.150.233 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,02M WHALEFLOKI şeklindedir. Son 24 saat içinde WHALEFLOKI, $ 0,00070411 (en düşük) ile $ 0,00143503 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00195002 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00038241 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHALEFLOKI, son bir saatte +%36,72 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WhaleFloki (WHALEFLOKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Dolaşım Arzı 999,02M 999,02M 999,02M Toplam Arz 999.016.298,957495 999.016.298,957495 999.016.298,957495

Şu anki WhaleFloki piyasa değeri $ 1,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHALEFLOKI arzı 999,02M olup, toplam arzı 999016298.957495. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,15M.