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Wild Forest Token Fiyatı (WF)

Listelenmedi

Wild Forest Token (WF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01103339
$0,01103339$0,01103339
+%29,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wild Forest Token (WF) Fiyatı

Wild Forest Token (WF), şu anda 0,01103339 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 559,54K USD piyasa değerine sahiptir. WF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wild Forest Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%29,67
Wild Forest Token 24 saatlik fiyat değişimi
50,77M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wild Forest Token (WF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00252428.
Son 30 gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0397231024.
Son 60 gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0286118343.
Son 90 gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ +0,007778529239933605.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00252428+%29,67
30 Gün$ +0,0397231024+%360,03
60 Gün$ +0,0286118343+%259,32
90 Gün$ +0,007778529239933605+%238,98

Wild Forest Token (WF) Fiyat Analizi

En güncel Wild Forest Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00850912
$ 0,00850912$ 0,00850912

$ 0,01546045
$ 0,01546045$ 0,01546045

$ 0,079021
$ 0,079021$ 0,079021

-%0,39

+%29,67

+%53,78

Wild Forest Token (WF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 559,54K
$ 559,54K$ 559,54K

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50,77M
50,77M 50,77M

Wild Forest Token (WF) Nedir?

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

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Wild Forest Token (WF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wild Forest Token (WF) Token Ekonomisi

Wild Forest Token (WF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WF / VND
290,34365785
1 WF / AUD
A$0,0169914206
1 WF / GBP
0,0082750425
1 WF / EUR
0,0094887154
1 WF / USD
$0,01103339
1 WF / MYR
RM0,0466712397
1 WF / TRY
0,4486176374
1 WF / JPY
¥1,62190833
1 WF / ARS
ARS$15,0523023075
1 WF / RUB
0,8807955237
1 WF / INR
0,9685109742
1 WF / IDR
Rp180,8752169616
1 WF / KRW
15,2816864856
1 WF / PHP
0,6325442487
1 WF / EGP
￡E.0,5345677455
1 WF / BRL
R$0,0607939789
1 WF / CAD
C$0,0151157443
1 WF / BDT
1,3436462342
1 WF / NGN
16,8191893821
1 WF / UAH
0,4603130308
1 WF / VES
Bs1,37917375
1 WF / CLP
$10,65825474
1 WF / PKR
Rs3,1362411075
1 WF / KZT
5,9574789305
1 WF / THB
฿0,3571508343
1 WF / TWD
NT$0,3296776932
1 WF / AED
د.إ0,0404925413
1 WF / CHF
Fr0,008826712
1 WF / HKD
HK$0,0865017776
1 WF / MAD
.د.م0,0999625134
1 WF / MXN
$0,2082000693
1 WF / PLN
0,0407132091
1 WF / RON
лв0,0483262482
1 WF / SEK
kr0,1066928813
1 WF / BGN
лв0,0186464291
1 WF / HUF
Ft3,8085055602
1 WF / CZK
0,2344595375
1 WF / KWD
د.ك0,00336518395
1 WF / ILS
0,0376238599