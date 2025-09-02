WRT Hakkında Daha Fazla Bilgi

WingRiders Logosu

WingRiders Fiyatı (WRT)

Listelenmedi

1 WRT / USD Canlı Fiyatı:

$0,01761668
-%6,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
WingRiders (WRT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:35:25 (UTC+8)

WingRiders (WRT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01537297
24 sa Düşük
$ 0,0188708
24 sa Yüksek

$ 0,01537297
$ 0,0188708
$ 0,949834
$ 0,00583306
-%1,17

-%6,60

-%8,18

-%8,18

WingRiders (WRT) canlı fiyatı $0,01762354. WRT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01537297 ve en yüksek $ 0,0188708 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,949834, en düşük fiyatı ise $ 0,00583306 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WRT son bir saatte -%1,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,60 ve son 7 günde -%8,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WingRiders (WRT) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 1,76M
$ 1,76M$ 1,76M

0,00
100.000.000,0
Şu anki WingRiders piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WRT arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,76M.

WingRiders (WRT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, WingRiders / USD fiyat değişimi, $ -0,00124726316641246.
Son 30 gün içerisinde, WingRiders / USD fiyat değişimi, $ +0,0016845354.
Son 60 gün içerisinde, WingRiders / USD fiyat değişimi, $ -0,0011128155.
Son 90 gün içerisinde, WingRiders / USD fiyat değişimi, $ -0,00284496843299209.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00124726316641246-%6,60
30 Gün$ +0,0016845354+%9,56
60 Gün$ -0,0011128155-%6,31
90 Gün$ -0,00284496843299209-%13,89

WingRiders (WRT) Nedir?

About WingRiders Wingriders Cardano DEX offers token-to-token swap, swapping in stableswap pools, ADA auto-staking, and yield farming. The platform brings the possibility to gain rewards in 6 ways. Supports Ledger and Trezor hardware wallet integrations including direct Android connection, and is DAO-operated. What Makes WingRiders Unique? WingRiders is a Cardano DEX offering DeFi services including swapping, staking and yield farming. Aiming to be the best DEX on Cardano since inception, WingRiders is one of the top two DEXes on Cardano by TVL and volume, facilitating token to token swaps not only via ADA but across multiple Cardano tokens; WingRiders were also the first to bring stablecoins and stableswap pools to Cardano; First to integrate directly with top hardware wallet services and even more. History of WingRiders WingRiders has been live on Cardano Mainnet since April 2022. The platform went live with a direct token-to-token swap, liquidity providing, ADA auto-staking, and selected token yield farming. What’s Next for WingRiders WingRiders aims towards platform full decentralization while building partnerships with other technological projects to support Cardano's open-source world for the whole ecosystem's benefit. Users can look forward to new single and double-yield farms, Vasil-compatible version of smart contracts with v2 features resulting in faster and cheaper transactions, continuous improvements of UX/UI, and features either requested by, beneficial to, or oriented on the community. Due to the ecological problems the whole world is facing, WingRiders plans donations via an eco fund aimed at rewilding our planet. What Can WingRiders Token Be Used For? WRT, The Wingriders Governance token, can be used for DAO governance and voting, it's farmable and can be used for yield boosting of Cardano tokens on the platform via the boosting vault. With full breakdowns on all token benefits here - https://www.wingriders.com/wrt

WingRiders (WRT) Kaynağı

Resmi Websitesi

WingRiders Fiyat Tahmini (USD)

WingRiders (WRT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? WingRiders (WRT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak WingRiders için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

WingRiders fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

WingRiders (WRT) Token Ekonomisi

WingRiders (WRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: WingRiders (WRT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü WingRiders (WRT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WRT fiyatı, 0,01762354 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WRT / USD güncel fiyatı nedir?
WRT / USD güncel fiyatı $ 0,01762354. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
WingRiders varlığının piyasa değeri nedir?
WRT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WRT arzı nedir?
Dolaşımdaki WRT arzı, 0,00 USD.
WRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WRT, ATH fiyatı olan 0,949834 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WRT fiyatı (ATL) nedir?
WRT, ATL fiyatı olan 0,00583306 USD değerine düştü.
WRT işlem hacmi nedir?
WRT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WRT bu yıl daha da yükselir mi?
WRT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WRT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:35:25 (UTC+8)

