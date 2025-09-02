WingRiders (WRT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01537297 $ 0,01537297 $ 0,01537297 24 sa Düşük $ 0,0188708 $ 0,0188708 $ 0,0188708 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01537297$ 0,01537297 $ 0,01537297 24 sa Yüksek $ 0,0188708$ 0,0188708 $ 0,0188708 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,949834$ 0,949834 $ 0,949834 En Düşük Fiyat $ 0,00583306$ 0,00583306 $ 0,00583306 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,18

WingRiders (WRT) canlı fiyatı $0,01762354. WRT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01537297 ve en yüksek $ 0,0188708 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,949834, en düşük fiyatı ise $ 0,00583306 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WRT son bir saatte -%1,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,60 ve son 7 günde -%8,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WingRiders (WRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki WingRiders piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WRT arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,76M.