Winternomics TV (WNTV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00107484 $ 0.00107484 $ 0.00107484 24 sa Düşük $ 0.0019923 $ 0.0019923 $ 0.0019923 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00107484$ 0.00107484 $ 0.00107484 24 sa Yüksek $ 0.0019923$ 0.0019923 $ 0.0019923 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00827718$ 0.00827718 $ 0.00827718 En Düşük Fiyat $ 0.00107484$ 0.00107484 $ 0.00107484 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.42% Fiyat Değişimi (1 Gün) +37.47% Fiyat Değişimi (7 G) -37.51% Fiyat Değişimi (7 G) -37.51%

Winternomics TV (WNTV) canlı fiyatı $0.00196118. WNTV, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00107484 ve en yüksek $ 0.0019923 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WNTV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00827718, en düşük fiyatı ise $ 0.00107484 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WNTV son bir saatte -0.42% değişim gösterdi, 24 saatte +37.47% ve son 7 günde -37.51% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Winternomics TV (WNTV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Dolaşım Arzı 1000.00M 1000.00M 1000.00M Toplam Arz 999,997,848.631212 999,997,848.631212 999,997,848.631212

Şu anki Winternomics TV piyasa değeri $ 1.96M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WNTV arzı 1000.00M olup, toplam arzı 999997848.631212. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.96M.