WLF TOKEN (WLF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,98 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

WLF TOKEN (WLF) canlı fiyatı --. WLF, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WLF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WLF son bir saatte +%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WLF TOKEN (WLF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,64M$ 9,64M $ 9,64M Dolaşım Arzı 2,31B 2,31B 2,31B Toplam Arz 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0

Şu anki WLF TOKEN piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WLF arzı 2,31B olup, toplam arzı 20000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,64M.