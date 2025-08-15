WOLFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

WOLFI Fiyatı (WOLFI)

WOLFI (WOLFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00018313
$0,00018313$0,00018313
-%20,301D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Bugünkü WOLFI (WOLFI) Fiyatı

WOLFI (WOLFI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,82M USD piyasa değerine sahiptir. WOLFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

WOLFI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%20,53
WOLFI 24 saatlik fiyat değişimi
10,00B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WOLFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WOLFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında WOLFI (WOLFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WOLFI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WOLFI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WOLFI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WOLFI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%20,53
30 Gün$ 0-%84,66
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

WOLFI (WOLFI) Fiyat Analizi

En güncel WOLFI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00191356
$ 0,00191356$ 0,00191356

+%0,28

-%20,53

-%45,32

WOLFI (WOLFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

--
----

10,00B
10,00B 10,00B

WOLFI (WOLFI) Nedir?

This project is a meme coin that pays tribute to the most iconic and widely recognized mascot within the Avalanche blockchain community. Designed to embody the spirit and culture of the Avalanche ecosystem, the coin offers a fun and engaging way for users to participate in the network while celebrating its most beloved mascot. Through community-driven initiatives, social engagement, and a strong connection to Avalanche’s identity, the project aims to foster a cultural movement within the Avalanche ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

WOLFI (WOLFI) Token Ekonomisi

WOLFI (WOLFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOLFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: WOLFI (WOLFI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

