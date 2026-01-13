Bugünkü Wombat Exchange Fiyatı

Bugünkü Wombat Exchange (WOM) fiyatı $ 0,00121749 olup, son 24 saatte % 4,65 değişim gösterdi. Mevcut WOM / USD dönüşüm oranı WOM başına $ 0,00121749 şeklindedir.

Wombat Exchange, şu anda piyasa değeri açısından $ 355.708 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 292,12M WOM şeklindedir. Son 24 saat içinde WOM, $ 0,00121664 (en düşük) ile $ 0,00128588 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,084 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00121496 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOM, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%19,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wombat Exchange (WOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 355,71K$ 355,71K $ 355,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 292,12M 292,12M 292,12M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

