Worthless (WORTHLESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02900212 $ 0,02900212 $ 0,02900212 24 sa Düşük $ 0,04150387 $ 0,04150387 $ 0,04150387 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02900212$ 0,02900212 $ 0,02900212 24 sa Yüksek $ 0,04150387$ 0,04150387 $ 0,04150387 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,09603$ 0,09603 $ 0,09603 En Düşük Fiyat $ 0,01145166$ 0,01145166 $ 0,01145166 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,46

Worthless (WORTHLESS) canlı fiyatı $0,03768596. WORTHLESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02900212 ve en yüksek $ 0,04150387 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WORTHLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,09603, en düşük fiyatı ise $ 0,01145166 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WORTHLESS son bir saatte -%4,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,30 ve son 7 günde -%9,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Worthless (WORTHLESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,42M$ 37,42M $ 37,42M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,42M$ 37,42M $ 37,42M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Worthless piyasa değeri $ 37,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WORTHLESS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,42M.