Wrapped BounceBit (WBB) Nedir?

Wrapped BB (WBB) is a token pegged to the value of BounceBit Coin (BB), the native token of the BounceBit network. Similar to wrapped ETH (WETH) and wrapped BNB (WBNB), WBB allows users to use BB to participate in DeFi, such as providing liquidity in liquidity pools, yield farming and trading on decentralized exchanges (DEXs).

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Wrapped BounceBit (WBB) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped BounceBit (WBB) Token Ekonomisi

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