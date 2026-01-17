Bugünkü Wrapped DOG Fiyatı

Bugünkü Wrapped DOG (WDOG) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 27,74 değişim gösterdi. Mevcut WDOG / USD dönüşüm oranı WDOG başına $ 0 şeklindedir.

Wrapped DOG, şu anda piyasa değeri açısından $ 228.650 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M WDOG şeklindedir. Son 24 saat içinde WDOG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02859194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WDOG, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%37,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped DOG (WDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 228,65K$ 228,65K $ 228,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228,65K$ 228,65K $ 228,65K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.439,0 999.998.439,0 999.998.439,0

