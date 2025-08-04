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Wrapped Mantle Fiyatı (WMNT)

Listelenmedi

Wrapped Mantle (WMNT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,752531
$0,752531$0,752531
+%6,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Mantle (WMNT) Fiyatı

Wrapped Mantle (WMNT), şu anda 0,753661 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,50M USD piyasa değerine sahiptir. WMNT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Mantle Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,00
Wrapped Mantle 24 saatlik fiyat değişimi
17,94M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped Mantle (WMNT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Mantle / USD fiyat değişimi, $ +0,04932984.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Mantle / USD fiyat değişimi, $ +0,2545398834.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Mantle / USD fiyat değişimi, $ +0,1108397927.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Mantle / USD fiyat değişimi, $ +0,0474895973284498.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04932984+%7,00
30 Gün$ +0,2545398834+%33,77
60 Gün$ +0,1108397927+%14,71
90 Gün$ +0,0474895973284498+%6,72

Wrapped Mantle (WMNT) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Mantle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,69919
$ 0,69919$ 0,69919

$ 0,754068
$ 0,754068$ 0,754068

$ 1,5
$ 1,5$ 1,5

+%3,53

+%7,00

-%8,38

Wrapped Mantle (WMNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,50M
$ 13,50M$ 13,50M

--
----

17,94M
17,94M 17,94M

Wrapped Mantle (WMNT) Nedir?

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Wrapped Mantle (WMNT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wrapped Mantle (WMNT) Token Ekonomisi

Wrapped Mantle (WMNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WMNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WMNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WMNT / VND
19.832,589215
1 WMNT / AUD
A$1,16063794
1 WMNT / GBP
0,56524575
1 WMNT / EUR
0,64814846
1 WMNT / USD
$0,753661
1 WMNT / MYR
RM3,18798603
1 WMNT / TRY
30,65139287
1 WMNT / JPY
¥110,788167
1 WMNT / ARS
ARS$1.028,18201925
1 WMNT / RUB
60,17983085
1 WMNT / INR
66,05838665
1 WMNT / IDR
Rp12.355,09638384
1 WMNT / KRW
1.040,96410981
1 WMNT / PHP
43,17723869
1 WMNT / EGP
￡E.36,50733884
1 WMNT / BRL
R$4,15267211
1 WMNT / CAD
C$1,03251557
1 WMNT / BDT
91,78083658
1 WMNT / NGN
1.148,87329179
1 WMNT / UAH
31,44273692
1 WMNT / VES
Bs92,700303
1 WMNT / CLP
$728,036526
1 WMNT / PKR
Rs213,61767384
1 WMNT / KZT
406,93925695
1 WMNT / THB
฿24,42615301
1 WMNT / TWD
NT$22,48924424
1 WMNT / AED
د.إ2,76593587
1 WMNT / CHF
Fr0,6029288
1 WMNT / HKD
HK$5,91623885
1 WMNT / MAD
.د.م6,82816866
1 WMNT / MXN
$14,16129019
1 WMNT / PLN
2,78100909
1 WMNT / RON
лв3,30103518
1 WMNT / SEK
kr7,28036526
1 WMNT / BGN
лв1,27368709
1 WMNT / HUF
Ft259,34228671
1 WMNT / CZK
16,00022303
1 WMNT / KWD
د.ك0,229866605
1 WMNT / ILS
2,5624474